В парке Ретиро возобновляется навигация

В мадридском парке Ретиро вновь можно поплавать на лодках: пристань открывается в эту среду – и с новыми мерами безопасности в связи с пандемией.
В зоне билетных касс установлены разделительные перегородки, чтобы предотвратить скопление людей, и размещены дозаторы с антибактериальными гелями.
Также разработаны особые меры по очистке и дезинфекции пруда Эль-Ретиро, административных помещений парка и туалетов несколько раз в сутки. Кроме того, постоянно дезинфицируются лодки, скамьи и весла.
Спортивный городской центр Estanque del Retiro вновь открывает свои двери с обычным графиком для летнего периода -- с 10:00 до 21:15 (часы закрытия меняются в зависимости от времени захода солнца).Темы: Туризм Мадрид