10 лучших вин, которые помогут узнать Испанию этим летом

Раз уж путешествовать этим летом не получается, почувствовать себя испанцем можно с помощью вина. Из более чем 1300 вин Vinoselection отобрал десять. Именно эти вина, по мнению уважаемого клуба, вобрали в себя сущность природы и ландшафта, традиции, образ жизни и, конечно же, гастрономические особенности основных производящих регионов страны.

1. Риас Байшас: Pazo de Señorans 2019

Галисия - это дикая природа, вкусная еда и вина. Альбариньо — самый известный местный виноград. Нет ничего лучше бутылки Pazo Señorans, основного вина эталонной винодельни, которая год за годом входит в число лучших. Последний урожай, Pazo Señorans 2019, сочетает сложный ароматический букет и свежесть, и идеально сочетается с вареными раками, жареными креветками, морской рыбой или моллюсками.

2. Наварра: Cátulo Rosado 2019

Представьте себе скалистый профиль горного хребта Урбаса, взрыв цветов в Ирати Форест и великолепный монументальный комплекс средневекового города Олите. Сделать это просто с Garnacha rosé, самым известным вином Наварры. Особенно Vinoselection советует Cátulo Rosado 2019 от Bodegas La Casa de Lúculo: ароматное розовое сладкое вино с исключительным соотношением цены и качества, которое еще более ценно тем, что является 100% органическим. Идеально подходит для барбекю, овощей, риса или в компанию к доске голубого сыра.

3. Сомонтано: Enate Private Reserve 2016

Основанная в 1991 году в муниципалитете Салас Бахас (Уэска), Enate была одной из первых испанских виноделен, сделавших ставку на архитектурный дизайн. Именно поэтому вместе с природным парком Сьерра и Каньоны Гуары, Enate является одной из достопримечательностей в районе Сомонтано. Но если вы не можете туда отправиться, клуб предлагает Enate Reserva Privada 2016: эксклюзивное вино, сделанное из плодов Каберне Совиньон с винодельни в небольшом городке Крегенцан, и с вкраплениями Tempranillo, что растут в Low Rooms, в результате чего получается отличное сочетание элегантности и силы.

4. Эмпурда: Somiadors 2016

Гордость Коста Бравы — Кадакес, Ислас Медас, наследие Дали и вина Эмпурда. Это прекрасно демонстрирует Somiadors 2016: красное вино с мощной индивидуальностью, пронизанное силой Трамунтана и несравненной природой Пиреней и Средиземноморье. Somiadors 2016 представляет собой смесь двух доминирующих красных сортов в регионе, Cariñena и Garnacha.

5. Риоха: Cune Club Reserva 2016

Думать о Риохе — значит думать о вине. Как иначе может быть в этом ландшафте, усеянном морем виноградников и виноделен. Cune имеет 137-летнюю историю, и его подлинная жемчужина — Cune Club Reserva 2016. Это вино иллюстрирует идеальный баланс между традицией и современностью, и в ее сборке доминирует сорт Tempranillo, но не без участия Garnacha (фруктовая нота), Graciano (свежесть) и Mazuelo (тонкость и цветочный характер).

6. Рибера-дель-Дуэро: Protos Selected Harvest 2018

Еще один из самых популярных винодельческих регионов Испании - Рибера-дель-Дуэро — регион, посвященный сельскому туризму. Здесь вино - это образ жизни. Чтобы ощутить это, Vinoselection предлагает приобрести Selected Vintage Protos 2018 года, одно из самых успешных вин красных сортов. Вино хорошо сбалансировано и обладает прекрасной структурой.

7. Bierzo: Pétalos 2018

Рудник Лас-Ме́дулас, водопад Гуалтон и тропа Лос-Кантерос служат несравненным местом для появления отличных вин Bierzo, к западу от провинции Леон. В этом регионе Клуб особенно выделяет работу Альваро Паласиоса и его племянника Рикардо Переса и их вино Pétalos 2018. Одно из самых популярных вин в регионе показывает весь потенциал винограда Менсия.

8. Кастилья-Ла-Манча: El Vínculo Reserva 2015 и El Vínculo Reserva 2016

Засушливый пейзаж в духе Сервантеса с его ветряными мельницами, поднимающимися словно великаны, является не только колыбелью великих историй, но и великих вин, подобных тем, которые создаются семьей Фернандес Ривера, в настоящее время одной из самых энергичных винодельческих групп в стране. El Vínculo, ведущая винодельня в Ла-Манче, является примером прекрасной винодельческой работы благодаря таким винам, как El Vínculo Reserva урожая 2015 и 2016 годов.

9. Херес: Fino Tío Pepe Generoso

Юг, с его пляжами, уютными шумными городками, расслабленными людьми и разлитой в воздухе радостью, представляет прекрасное Tío Pepe, самая узнаваемая марка Гонсалез Биас, основанным еще в 1835 год. Сухое, легкое и с ароматом, напоминающим миндаль, вино идеально подходит для омлета, вареных креветок, паштетов, лосося, ветчины, сыров и орехов.

10. ХумилЬЯ: Juan Gil Etiqueta Plata 2018

Винодельня Хумилья охватывает шесть муниципалитетов в Альбасете и один в Мурсии, является одной из самых интересных в испанском Леванте, и своим международным признанием обязана ​​работе семьи Гил. Вино Juan Gil Cepas Silver Label 2018 — одно из лучших в этом регионе, изготовлено из 50-летних виноградных лоз monastrell. Его вкус напомнит вам о прекрасных путешествиях и заставит мечтать о море благодаря своей мощной фруктовой ноте и великолепной структуре.