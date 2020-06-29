Приложение подскажет, сколько сейчас людей, медуз и водорослей на пляжах Малаги

Университет Малаги не теряет времени даром: они запустили сайт и приложение по предсказанию ситуации на основных пляжах побережья Коста-дель-Соль. Теперь, прежде, чем отправиться с зонтиком и полотенцем на море, можно заранее узнать обстановку на желаемом пляже, зайдя на сайт https://aforocostadelsol.es/aforo/es/# или скачав на телефон приложение.
Там вы сможете узнать вероятность появления медуз, максимальную и минимальную температуру воздуха, воды, а также песка, скорость и направление ветра, наличие волн, их высоту и направление, а также вероятность встретиться с водорослями.
Казалось бы, разве можно предсказать появление водорослей или медуз? «Мы же ученые, — объясняет Франциско Игнасио Франко, профессор кафедры неорганической химии, — и потратили годы на изучение водорослей и медуз, пока не разработали математические алгоритмы с использованием искусственного интеллекта, которые предсказывают вероятность с учетом данных о течениях, приливах или ориентации берегов».
Приложение уже запущено и работает. Пользователю нужно выбрать одну из трех опций: западное побережье, город Малага и восточное побережье, и уже в каждом из разделов появится выбор пляжей. Данные обновляются каждый час с 9:00 до 21:00 через автоматическую систему, поэтому они достаточно точны. Проблема пока наблюдается лишь с одной из опций проекта — возможно, самой важной, — с данными по загруженности пляжей. Да-да, вы можете узнать, не слишком ли много народу на том пляже, куда вы собрались. Но, поскольку муниципалитеты сами должны вводить данные о количестве людей на каждом пляже и не всегда это делают, этот раздел иногда может выдавать ложную информацию.Темы: Туризм Малага