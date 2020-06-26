В Мадриде хотят требовать у прилетающих иностранцев тесты на коронавирус

Пассажиры, прибывающие из зон риска, где уровень распространения эпидемии коронавируса COVID-19 выше, чем в Испании, должны предъявлять заранее сделанные тесты на отсутствие коронавируса, с таким предложением выступил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
"Меры в (аэропорту) Барахас недостаточные, это основной пункт международного въезда в Испанию… Необходимо усилить меры безопасности, чтобы осуществлять контроль за потенциальными инфицированными, которые приезжают в наш город… Следовало бы запрашивать тесты (пассажиров, которые приезжают) из определенных зон риска, которые бы делались в местах, откуда они едут", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Telecinco. Кроме того, он считает необходимым проводить "выборочные тесты" в аэропорту. "Нам надо показать, что Мадрид – безопасный город, а для этого надо контролировать Барахас", - добавил градоначальник.
21 июня в Испании завершился режим повышенной готовности, действовавший с 14 марта, кроме того, были открыты границы для европейских стран (входящих в Шенген и ЕС), кроме Португалии, границы с которой откроются 1 июля.
Все въезжающие в страну иностранцы и испанцы, возвращающиеся из-за рубежа, должны проходить в аэропортах тройной контроль – предоставлять сведения, где они будут находиться, проходить проверку температуры и "визуальный контроль". Если одна из этих трех предварительных проверок не пройдена, то пассажира отправляют на медицинский осмотр. Однако власти Мадрида считают эти меры недостаточными.
Только с 11 мая и по 11 июня, то есть, когда границы были еще закрыты, через аэропорт Барахас в Мадрид попали 32 человека, у которых был выявлен коронавирус.
По мнению председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, "если не усилить безопасность в связи с COVID-19 в Барахасе, то, что произошло, может вновь произойти во всей стране".Темы: Туризм Мадрид