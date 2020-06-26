В Испании запускают отличительный знак «Ответственный туризм»

Государственный секретариат по туризму создал отличительный знак 'Responsible Tourism'/«Ответственный туризм» для всех учреждений в сфере туризма, которые следуют единственным и одобренным Министерством здравоохранения страны руководствам по сокращению распространения COVID-19.
«Данный бесплатный знак отличия можно загрузить с веб-сайта Министерства Промышленности, Торговли и Туризма Испании после заполнения формы, в которой учреждение демонстрирует свою готовность следовать всем правилам Руководств. Знак является индивидуальным и не подлежит передаче, обновляется он каждый год», - говорится в сообщении Отдела туризма посольства Испании.
«В настоящее время важно обеспечить доверие и безопасность, чтобы вновь привлечь как испанских, так и иностранных путешественников. Данный знак является ещё одним элементом нашей стратегии, которая позволит позиционировать страну как безопасное туристическое направление на международной арене. Кроме того, он станет знаком отличия и признания предпринимателей, которые прилагают усилия для создания безопасных условий в своем бизнесе не только для туристов, но и для своих сотрудников и жителей страны», - заявила государственный секретарь по туризму Исабель Оливер:
«Руководства по сокращению распространения коронавируса SARS-CoV-2 в индустрии туризма» разработаны в тесном сотрудничестве с сектором, агентами социальной сферы и автономными сообществами, утверждены Министерством Здравоохранения и станут основой для создания стандартов на глобальном уровне в соответствии с соглашением, принятым в рамках Международной Организации по Стандартизации (ISO).Темы: Туризм