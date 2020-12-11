В Мадриде для вернувшихся студентов откроют пункты сдачи теста на ковид

Последние новости Испании на русском языке
Власти Мадрида готовятся к массовому возвращению студентов, которые под новогодние праздники пытаются попасть к себе домой.
В городе откроются семь пунктов, где студенты смогут сдать тест на антитела. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции вице-президент столичного департамента здравоохранения Антонио Сапатеро. Он отметил, что эти тесты будут добровольными. Медицинские пункты рассчитаны на молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Они будут работать на территории университетских кампусов.
Ранее испанские власти приняли решение упростить требования к сдаче тестов на коронавирус для въезжающих в страну. Напомним, теперь это обязательное требование для всех путешественников, отправляющихся в Испанию из зон с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Перед новогодними праздниками испанские власти разрешили не сдавать тест детям до шести лет. ПЦР-тест можно заменить анализом крови, что быстрее и дешевле. А заключение об отсутствии коронавируса можно предоставить не только на испанском и английском языках, но также на французском и немецком.