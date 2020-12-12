Открылись горнолыжные курорты Каталонии. Но с ограничениями

Последние новости Испании на русском языке
В пятницу открылись горнолыжные курорты Каталонии. Это станции La Molina, Vall de Nuria, Espot, Port Aine, Vallter 2000 и Boi Taull. В этом году они будут работать с ограничениями.
«Станции открываются постепенно и с ограниченными продажами пропусков, в зависимости от доступной для катания площади, чтобы избежать скопления людей», - говорится в заявлении Каталонской ассоциации горнолыжных видов спорта. Ассоциация гарантирует, что продажа ски-пассов будет осуществляться исключительно онлайн и заранее, чтобы избежать очередей к кассам. А все мероприятия на станциях будут проходить с неукоснительным соблюдением антиковидных ограничений. В ассоциации также напомнили, что горнолыжные курорты отмечены сертификатом Aenor как пространства, свободные от коронавируса.
Тем не менее, общепринятые меры предосторожности никто не отменял. Так, отдыхающие старше шести лет должны будут закрывать лицо маской или специальным шарфом на подъемниках, в зонах ожидания и в любых помещениях (рестораны, магазины, информационные пункты, гардеробные).
Ранее власти Германии призвали закрыть все горнолыжные курорты в Евросоюзе. "Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов", - заявила в конце ноября канцлер Германии Ангела Меркель.