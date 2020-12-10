Испания меняет требования к ПЦР-тесту для въезда в страну

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Правительство Испании в четверг меняет правила въезда в страну, а именно требования к тесту на коронавирус. Напомним, сейчас это обязательное условие для тех, кто хочет попасть в Испанию (касается всех путешественников из зон, признанных эпидемиологически неблагополучными). Сдать ПЦР-тест надо минимум за 72 часа до прибытия. Этот пункт вызвал недовольство среди студентов и других категорий пассажиров, которые хотят вернуться в Испанию. Многие из них просто не успевают сдать тест вовремя.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья заявил, что в действующее правило о необходимости иметь при себе результаты ПЦР-теста вносят три изменения.
Обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну Испания ввела в середине ноября.