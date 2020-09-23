В Испанию приходит новая железнодорожная компания с дешёвыми билетами

У испанской железнодорожной компании Renfe появился заморский конкурент. С 15 марта 2021 года французская SNCF начнёт осуществлять рейсы Мадрид-Барселона с остановками в Сарагосе и Таррагоне. В дальнейшем планирует освоить и другие маршруты, рассказала испанский представитель компании Элен Валенсуэла.
SNCF собиралась выйти на испанский рынок на пару месяцев раньше, однако коронавирус помешал этим планам осуществиться. Но теперь, как сообщает информационное агентство EFE, французская компания обозначила новую дату и обещает составить Renfe достойную конкуренцию.
В Испании SNCF предложит пассажирам лоукост-поезда Ouigo. Это высокоскоростные составы, аналогичные AVE. А билеты будут стоить в среднем на 50% меньше, чем сейчас продаёт Renfe. Начнут французы с маршрута Мадрид-Барселона. Затем запустят поезда в Валенсию, Аликанте, Кордову, Севилью, Малагу. Девиз у компании такой: «Высокая скорость за лучшую цену». На начальном этапе в Испании будут курсировать 14 поездов, каждый из которых рассчитан на 509 пассажиров.
В четверг стартует акция, в ходе которой будут распроданы 10 тысяч билетов по 1 евро. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Ouigo.Темы: Туризм Мадрид Барселона Бизнес