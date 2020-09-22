Как с помощью двух абзацев в «Википедии» привлечь в обычный испанский городок много туристов и 100 тысяч долларов?

Итальянские и немецкие маркетологи провели любопытный эксперимент. Им удалось с помощью нескольких правок статей из «Википедии» добиться ощутимого прироста турпотока в ряд самых обычных испанских городков. И увеличить их доход от туризма на 100 тысяч долларов.
Для эксперимента были случайным образом выбраны некрупные города в Испании. Маркетологи обновили информацию о них в «Википедии» и добавили пару качественных фотографий. При этом они работали с французской, итальянской, немецкой и голландской версией энциклопедии, просто переводя текст из испанской «Википедии» — обычные факты о населённом пункте.
Результат удивил всех. Добавление всего двух абзацев и одной фотографии увеличил на 9% число ночей, проведённых туристами в городке. Это среднее значение, в некоторых случаях эффект был ещё сильнее. А доход для одного такого города в среднем вырос на 100 тыс. долларов.
По словам экспертов, если проделать эту операцию со всеми направлениями, годовой доход от туризма можно увеличить на миллиарды долларов.
Источник: The GuardianТемы: Туризм Бизнес