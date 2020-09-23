Как отсудить у турагентства 5 тысяч евро с помощью водорослей?

Водоросли помогли предприимчивому семейству из Испании вернуть половину стоимости тура.
Семья осталась недовольна отдыхом в Мексике, где обилие водорослей мешало пользоваться гостиничным пляжем. Суд Бильбао встал на сторону туристов и обязал агентство выплатить им компенсацию в размере 5 373 евро. Туристы просили больше — 11 717 евро, но судья удовлетворил их требования частично, резонно отметив, что они могли пользоваться всеми другими услугами отеля и посещать другие пляжи, где водорослей было не так много.
Суд признал, что в турагентстве заранее знали о возможной проблеме с водорослями, но предпочли умолчать об этом.Темы: Туризм Бильбао