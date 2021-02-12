В Испании женщинам предложили скидки 50% на ЖД-билеты

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Испанская железнодорожная компания Renfe подготовила акцию для женщин.
С 15 февраля по 8 марта можно купить билеты для компании из 4 - 9 женщин со скидкой 50%. При условии, что в группе есть хотя бы одна женщина. Поездку можно совершить в августе или сентябре. Тариф называется «Tarifa 4 o + Mujeres Viajeras».
Купить билет можно любым привычным способом: на сайте Renfe, в кассах, агентствах. Тариф действует для высокоскоростных поездов AVE и поездов дальнего следования Larga Distancia.