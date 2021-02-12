В аэропорту Мадрида бастуют грузчики

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Сотрудники компании Groundforce объявили о серии забастовок в аэпропорту Мадрида «Барахас».
Компания Groundforce входит в Globalia Group и занимается хэндлингом (наземным обслуживанием рейсов) и грузовыми перевозками в аэропортах. Штат состоит из тысячи сотрудников, которые обслуживают рейсы в «Барахасе», в основном авиакомпании Air Europa.
Забастовка продлится 12 дней. Профсоюзы хотят добиться улучшений условий труда. Их представители заявили, что знают, что пандемия нанесла удал по сектору авиаперевозок и с пониманием относятся к этому. Но подчеркнули, что работники больше не могут мириться с ухудшением условий труда, нарушениями соглашений и постоянными изменениями расписаний и зарплат.