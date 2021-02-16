Курение на пляжах Барселоны будет запрещено

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Барселона ужесточает запрет на курение, даже на открытом воздухе. Городской советник по чрезвычайным климатическим ситуациям и экологическим переходным периодам Элои Бадиа объявил во вторник, что власти запретят курение на четырёх пляжах в период высокого купального сезона, то есть с 29 мая по 12 сентября.
Речь идёт о пляжах «Сан-Микель» и «Соморростро» (в Сьютат Велла), а также «Нова Икариа» и «Нова Мар Белья» (в Сан Марти).
Со временем планируется запретить курение на всех городских пляжах. Экологи говорят, что за год в море попадает около пяти миллиардов окурков. А, по данным медиков, в каталонской столице ежегодно регистрируется 2 200 смертей, связанных с употреблением табака.