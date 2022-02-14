В Испании выбрали лучшее туристическое направление для влюблённых 

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Городок Пасарон-де-ла-Вера назван лучшим туристическим направлением в Испании для влюблённых.
Конкурс проводил портал Ayuntamientos, и в нём приняли участие 600 испанских муниципалитетов. На протяжении пяти месяцев шло голосование за «самый романтичный» городок. Ко Дню святого Валентина стали известны результаты.
Пасарон-де-ла-Вера расположен в провинции Касерес. 20 лет назад городок был признан объектом культурного наследия. Прогулка по его улочкам — это погружение в историю. Обязательно стоит заглянуть в церковь Сальвадора, построенную в XV веке; побывать на площади Испании в центре города; полюбоваться мельницами; пообедать в одном из местных ресторанчиков.
Из Мадрида в Пасарон-де-ла-Вера можно добраться за два часа на машине или на поезде.
Второе место в рейтинге занял муниципалитет Матет в Кастельоне, а третье — Алькантара (тоже в Касересе).