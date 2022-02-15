The Times назвала лучший пляж в Испании

Последние новости Испании на русском языке
Газета The Times составила собственный рейтинг лучших пляжей Испании. На первом месте оказался нудистский пляж в Астурии…
Пляж называется Барайо и находится в районе Пуэрто-де-Вега — административного округа на севере Испании. Вообще, по мнению авторов The Times, лучшие испанские пляжи находятся именно там — в Астурии.
Барайо охраняется как заповедная зона, это дикий пляж. Чтобы добраться туда, придется сначала ехать на машине, а потом ещё 30 минут идти пешком. Зато вокруг — одни скалы, леса и песчаные дюны. А ещё пляж Барайо известен тем, что здесь практикуется нудизм.
Также в числе лучших находятся два пляжа в Галисии. Оба песчаных.