В Испании сдают в аренду остров с замком

В испанской провинции Авила есть остров Исла-дель-Бурхильо, который можно арендовать вместе с расположенным там замком.

Площадь острова — 10 тысяч квадратных метров. Помимо замка, на нём также расположились сосновые и фруктовые деревья и небольшой виноградник.

За два дня и одну ночь на острове компании из 8-10 человек придётся заплатить 1300 евро. За три дня и две ночи — 1500 евро, а за шесть дней и пять ночей — 2800 евро. Взять напрокат моторную лодку можно за 150 евро.