В Испании установлен новый температурный рекорд

Последние новости Испании на русском языке
Населённый пункт Монторо в Андалусии до недавних пор оставался муниципалитетом с самой высокой температурой воздуха, когда либо зарегистрированной в Испании.
Рекорд был установлен 14 августа 2021 года и целый год оставался актуальным. В тот день в Монторо столбики термометров достигли отметки 47,4 градуса. Но на днях в муниципалитете Ла-Рамбла (неподалёку от Монторо) воздух прогрелся до 47,6 градуса.
И Монторо, и Ла-Рамбла находятся в самом центре Андалусии, к югу от Кордовы.