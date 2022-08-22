Худшая реставрация в истории принесла испанскому городку полмиллиона евро

"Худшая реставрация в истории" стала новым произведением искусства, интерес к которому проявили сотни тысяч человек. За десять лет, прошедших с того момента, как в Испании разразился сандал по поводу неудачной реставрации фрески с изображением Иисуса Христа в терновом венце, полюбоваться на нее приехали более 300 тысяч человек из 130 стран мира. Продажи билетов, права на изображение и сопутствующих товаров принесли за эти годы более 450 тысяч евро дохода.

Власти города Борха, где находится эта фреска, даже организуют в сентябре концерт, посвященный десятой годовщине с момента неудачной реставрации и главной героине этой истории - 91-летней художнице Сесилии Хименес Суэко. Она была простой прихожанкой, которой доверили обновить работу мастера Элиаса Гарсиа Мартинеса (1858-1934), созданную в 1930 году. Это не была полностью оригинальная фреска, художник написал ее, вдохновленный картинами итальянца Гвидо Рени (1575-1642). Однако в Борхе ее ценили, и когда краска облупилась, фреску решили отреставрировать. Это ответственное дело поручили прихожанке, которая увлекалась живописью. Вот только она не имела никаких технических знаний, как правильно реставрировать произведения искусства, поэтому решила просто заново покрасить изображение. В итоге получилось нечто, напоминающее мохнатую обезьяну. Поэтому картину теперь часто называют "Се обезьяна" (Ecce Mono) вместо "Се человек" (Ecce Homo).

Скандал вспыхнул в августе 2012 года, когда о новом виде фрески узнали журналисты. На Сесилию Хименес посыпалась критика, власти города и семья Гарсиа Мартинеса подали в суд на художницу. Затем возникла дискуссия, завершить ли реставрацию картины или лучше оставить ее как есть. В итоге было решено не трогать получившееся изображение, поскольку снять краску без ущерба для оригинальной работы не представлялось возможным. Скандал был таким громким, что Хименес стала одной из самых узнаваемых личностей 2012 года, а вышедшее из ее рук изображение привлекло много внимания. Новая картина появилась на винных этикетках, футболках, брелках и стала источником дохода в городской бюджет Борхи. Часть средств от продаж получает Хименес, остальными распоряжается благотворительный фонд под руководством мэра города. На эти деньги поддерживается работа церкви, где находится фреска, а также оказывается помощь пожилым людям с ограниченными возможностями.

Источник: РГ