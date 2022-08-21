Гражданская гвардия Испании объяснила, что значит жёлтый флаг на пляже

Как известно, на пляжах в Испании существует три типа флагов: зелёный, жёлтый и красный. Гражданская гвардия решила уточнить, что значит жёлтый.

Зелёный флаг означает, что опасности в море нет и купание разрешено. Жёлтый флаг сигнализирует о том, что купаться можно, но осторожно. А красный — что купание запрещено. Причиной могут быть сильные волны или, например, присутствие в воде опасного морского животного.

Что касается жёлтого флага, то Гражданская гвардия в своём официальном аккаунте в Twitter уточнила, что он «разрешает купание, но только там, где человек может спокойно стоять на дне с торчащей на поверхности головой».