Мадрид признан лучшим городом в Испании для путешествий с домашними животными

Если планируете отправиться в отпуск со своим домашним питомцем, смело выбирайте Мадрид. Исследование, проведённое компанией MyBaggage, показало, что это лучший в Испании город для путешествий с собаками и кошками.

Чтобы определить лучшее направление, авторы рейтинга сначала использовали сервис Yelp, чтобы найти все ветеринарные клиники, сосредоточенные в радиусе 8 километров от центра города, а также магазины для животных. Затем с помощью сервиса Tripadvisor были найдены все рестораны и кафе, куда пускают с кошками и собаками. И, наконец, через Booking нашлись все отели, куда можно заселиться с четвероногим другом.

В Испании анализу подверглись 100 городов, и победил Мадрид.