В Испании появилась новая туристическая достопримечательность

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На острове Менорка (Балеарские острова) для туристов открыли пещеру Кова-де-С’Айгуа на пляже Кала-Бланка.
На церемонии открытия присутствовал мэр муниципалитета Сьютаделла Жоана Гомила и другие чиновники. «Теперь все жители и гости острова смогут насладиться новой достопримечательностью, которая обладает редкой геологической, природной и археологической ценностью», - заявила мэр.
Обойти пещеру полностью можно за час, хотя маршрут относительно небольшой — всего около 100 метров. Внутри проведены работы, которые позволят беспрепятственно передвигаться даже на инвалидной коляске.
В апреле и мае в пещеру будут пускать совершенно бесплатно группами по 15 человек.