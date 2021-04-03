Туристы выстроились в очереди за ковид-тестами на Майорке

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В эти дни Майорка принимает много туристов из Германии, которым разрешили отдохнуть в Испании. Однако перед возвращением на родину немцам необходимо сдать тест на COVID-19, чтобы потом не сидеть на карантине дома. И с этим возникли некоторые сложности, сообщают испанские СМИ.
Из-за большого числа желающих сразу в несколько клиник и частных медицинских центров Пальмы-де-Майорка выстроились длинные очереди. Некоторым приходится ждать часами.
После получения отрицательного результата турист может без проблем вернуться в свою страну. Власти Германии просят авиакомпании тщательно проверять, чтобы у всех пассажиров и членов экипажа был отрицательный результат теста.
Если результат вдруг окажется положительный, турист будет изолирован в отеле.