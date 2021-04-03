Авиакомпания Iberia поможет пассажирам со справками о ковиде

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Испанская авиакомпания Iberia разработала решение для проверки необходимых документов, касающихся Covid-19. Это поможет пассажирам приезжать в аэропорт в полной уверенности, что они соответствуют всем требованиям для перелета.
С момента покупки Iberia информирует клиентов о требованиях каждой страны к поездке, чтобы пассажиры могли убедиться, что все правильно и готово к поездке. По ссылке, отправленной компанией, клиент может прикрепить документы для последующей проверки со стороны Iberia: отрицательный PCR, медицинскую страховку, медицинскую форму и любую другую документацию, требуемую правилами въезда в страну. Каждый файл проверяется Iberia, и, если есть ошибка или недействительный документ, клиент получает электронное письмо с новыми инструкциями по ее исправлению.
«Когда вся документация будет правильной и полной, вы получите последнее письмо от авиакомпании с подтверждением», - сообщает компания. В случае, если до поездки будут внесены какие-либо изменения в правила, Iberia свяжется с клиентом еще раз по почте, сообщив ему об этом и попросив загрузить или изменить необходимые документы.