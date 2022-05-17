В Испании ожидается 40-градусная жара и тропические ночи

На этой неделе в Испании может быть побит температурный рекорд для этого времени года, предупреждает метеорологический портал Meteored. В некоторых районах столбики термометров могут подняться до 40 градусов.

Заметно жарче станет в среду, обещают синоптики, сообщает телеграм-канал «Испания». В Кордове ожидается до 38 градусов жары, в Сарагосе — до 37, а в Бильбао — до 35. К субботе станет ещё жарче. Хотя уже в четверг в некоторых местах возможно повышение температуры до 40 градусов. В Андулсии, Эстремадуре и долине Эбро не исключены по-настоящему тропические ночи.

В пятницу ожидаются рекордные показатели до 40 градусов и выше в долинах рек Гвадалкивир, Тахо и Гвадиана. Ночью столбики термометров здесь и в Андалусии не будут опускать ниже 22-24 градусов.

В воскресенье станет немного прохладнее, особенно во внутренней части полуострова и на западе.