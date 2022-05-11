Аликанте признали самым солнечным городом Европы

Последние новости Испании на русском языке
Аликанте признан городом с максимальным числом солнечных часов в месяц. Исследование проводил портал Holidu при помощи статистики, накопленной метеорологическим сервисом World Weather Online.
Как сообщает телеграм-канал «Испания», для исследования сравнили число солнечных часов в месяц с 2009 по 2021 год в 300 городах Европы. Первое место занял Аликанте, где солнце светил 349 часов в месяц.
Кстати, в топ-10 самых солнечных городов Европы шесть позиций занимают представители Испании. Второе место занимает Катания (Сицилия), на третьем — Мурсия. Четвертое место занимает Малага, а пятое — Мессина (Сицилия). Валенсия — на шестом месте. Далее следуют Ницца, Лас-Пальмас, Гранада, Палермо и Севилья.
Сарагоса, Барселона, Пальма-де-Майорка и Мадрид вошли в топ-20.