Испания открывается для непривитых туристов из третьих стран

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Министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото заявила в четверг, что в течение нескольких дней будет отменено требование к въезжающим из третьих стран (не Евросоюз) об обязательном наличии прививки, одобренной ЕМА или ВОЗ. Достаточно будет отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия.
Марото объяснила, что Испания не хочет «отпугивать туристов из стран, не входящих в Евросоюз». Отмена требований о вакцинации позволит Испании конкурировать с другими туристическими направлениями. Например, с Грецией, которая ещё 1 мая облегчила въезд туристам из третьих стран.