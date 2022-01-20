В Испании объявлено метеорологическое предупреждение из-за холодов

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В среду половина Испании столкнулась с похолоданием. Метеорологическое предупреждение объявлено в 18 провинциях.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", температура воздуха местами опустится до минус 8 градусов, предупредили в государственном метеоагентстве AEMET. Возможны снегопады, особенно в Пиренеях.
Похолодание обещают в Уэске, Сарагосе, Теруэле, Сеговии, Сории, Саморе, Альбасете, Куэнке, Гвадалахаре, Сьюдад-Реале, Мурсии, Барселоне, Жироне, Лериде, Валенсии и Аликанте.
На побережье Средиземного моря ожидается переменная облачность. В Мелилье и на Балеарских островах не исключены осадки.