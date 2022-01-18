Два испанских муниципалитета вошли в число лучших туристических направлений 2022 года

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Всемирная туристская организация каждый год публикует список лучших направлений для путешествий. В 2022 году из 44 вошедших в список населённых пунктов два — испанских.
Первый называется Лекунберри и находится в Наварре. Это местечко известно тем, что оно было часть так называемого пути Эрнеста Хемингуэя по Испании. Именно в Лекунберри он остановился в 1931 году, чтобы отдохнуть от шумного фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Лучшего варианта было не найти… Лекунберри с населением всего 1500 жителей и сейчас прекрасное место для неспешного отдыха.
Второй муниципалитет — Морелья в провинции Кастельон. Место интересно своей средневековой архитектурой, базиликой в готическом стиле. Морелья входит в число испанских городков, объявленных частью Всемирного наследия. В составе муниципалитета есть заповедные зоны, охраняемые сетью Red Natura.