Два испанских муниципалитета вошли в список лучших туристических направлений

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Американский журнал Travel + Leisure включил два испанских муниципалитета в список малоизвестных европейских направлений, которые стоит посетить. В список попали Хетария (Гипускоа) и Ульястрет (Жирона).
Хетария — красивый прибрежный городок в Стране Басков с островом-горой Сан-Антон. Остров своими очертаниями напоминает мышь, поэтому ещё его называют Ратон-де-Хетария. Здесь хорошо ходить пешими маршрутами и любоваться морем с разных точек. Иногда можно увидеть китов. Когда-то местные рыбаки на них охотились.
Ульястрет расположен в глубине провинции Жирона. Это крошечный город всего с 250 обитателями. Он интересен для любителей истории. Ульястрет появился 2500 лет назад, о чём свидетельствуют многочисленные археологические находки. Чтобы окунуться в атмосферу древности, достаточно просто прогуляться по улочкам. Ульястрет также знаменит местной гастрономией. Чтобы сполна насладиться ей, лучше всего поужинать в Hotel Restaurante El Fort.
Ранее всемирная туристская организация включила другие два муниципалитета в число лучших туристических направлений 2022 года: Лекунберри в Наварре и Морелью в Кастельоне.