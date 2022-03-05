В Испании готовятся к строительству крупнейшего в Европе искусственного пляжа

Будут созданы искусственные водоём площадью 20 641 квадратных метров и пляж площадью 16 889 квадратных метров. Бюджет проекта составит 15 миллионов евро. В его реализации примет участие компания Crystal Lagoons, которая специализируется на создании искусственных пляжей по всему миру. Подобные проекты уже реализованы в Чили, Мексике, Египте, Иордании, Панаме, Перу, Саудовской Аравии. Подобный курорт уже существует в Андалусии (его площадь — около 1,5 гектара).

Комплекс будет включать в себя парковку, зоны для занятий водными видами спорта (парусный спорт, сёрфинг), детские бассейны, зиплайны, зоны с кафе и ресторанами.