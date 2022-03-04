Один из лучших сыров в мире продаётся в Испании за 2,5 евро

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По результатам всемирного конкурса World Cheese Awards одним из лучших сыров стал представитель Испании.
Это полутвёрдый сыр из разных видов молока: овечьего, коровьего и козьего. Производитель — компания Quesos del Duero (группа García Vaquero), но в супермаркетах Aldi он продаётся с красно-белой этикеткой под названием La Tabla de Aldi. И стоит 2,5 евро.
В список лучших попали и другие испанские сыры. Среди победителей оказался сыр Olavidia (Quesos y Besos). Он подороже и стоит около 10 евро.
Ещё жюри отметило сыр Hacendado за 4 евро.