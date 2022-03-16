Салоу признан главным пляжным направлением в Каталонии

Среди пляжных туристических направлений Каталонии лидирует Салоу. Таковы данные, полученные за прошлый летний сезон, исходя из уплаченных налогов на пребывание в отелях.

Если брать вообще все туристические направления, то Салоу занимает второе место в Каталонии после Барселоны и четвертое на уровне всей Испании.

С июня по октябрь 2021 года в Салоу было зарегистрировано 3 430 113 туристических ночевок. Большинство туристов, 70%, прибыли из других регионов Испании. А оставшиеся 30% пришлись на иностранцев. Больше всего было туристов из таких стран, как Польша, Голландия, Франция, Бельгия, Великобритания и Ирландия.