В Европе процветает продажа поддельных сертификатов об отсутствии ковида

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Европол предупреждает: в Европе процветает продажа поддельных сертификатов об отрицательном тесте на коронавирус. Одна из группировок ликвидирована в Испании. Справки продавали по 40 евро. Отличить их от оригинала крайне тяжело.
Преступные группировки все активнее будут пользоваться возможностью производства и продажи поддельных сертификатов об отрицательном тесте на коронавирус. С таким предупреждением выступило в понедельник Европейское полицейское агентство (Европол), передает РИА Новости.
"Пока остаются в силе ограничения, введенные на фоне пандемии, эта незаконная деятельность продолжит процветать, - отметили в организации. - Особенно с учетом того, что существующие технические возможности в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения позволяют злоумышленникам производить документы, которые очень сложно отличить от оригиналов".
Несколько случаев продажи поддельных сертификатов, по данным Европола, уже было выявлено в различных странах ЕС. В частности, только недавно была ликвидирована группировка, занимавшаяся данной деятельностью в парижскому аэропорту Руасси - Шарль де Голль. В Великобритании были выявлены злоумышленники, продающие поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. Другая группировка, ликвидированная в Испании, продавала подтверждения об отсутствии коронавируса, за 40 евро. Кроме того, имеются данные о наличии специальных приложений, которые позволяют автоматизировать процесс фальсификации сертификатов.
С учетом этого Европол призвал страны ЕС быть бдительными и делиться информацией, касающейся поддельных документов.