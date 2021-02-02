Отели Барселоны предложили свои помещения для вакцинации населения

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Ассоциация отелей Барселоны предложила использовать городские гостиницы для вакцинации населения.
Представители гостиничного бизнеса хотят ускорить процесс вакцинации, чтобы к лету Испания могла открыться для иностранных туристов. По словам президента ассоциации Жорди Местре, использование помещений отелей позволит сделать процесс вакцинации «быстрым, системным и без скопления людей». Отели примут для этого все меры и обеспечат эпидемиологическую безопасность.
Местре заявил, что сектор не получает от государства той помощи, в которой нуждается. Поэтому единственный шанс на выживание заключается в том, чтобы обеспечить приток туристов летом. «На кону судьба многих людей», - подчеркнул Местре.