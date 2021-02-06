Хитрый турист придумал, как попасть в Испанию в разгар пандемии

Последние новости Испании на русском языке
Полиция раскусила мошенника, который придумал, как попасть на отдых в Испанию в обход всех ограничений, связанных в пандемией коронавируса. В последнее время авиасообщение между Великобританией и Испанией приостановлено из-за вспышки «британского» штамма COVID-19. Исключения делают только для ограниченного круга лиц, в число которых туристы не входят.
Мужчина попытался вылететь из аэропорта Дублина на Тенерифе. При этом он продемонстрировал письмо, которое, как выснилось, было написано им самим. В нём говорилось, что пассажир является «поставщиком электронных систем безопасности», а оказываемые им услуги считаются жизненно важными на территории Европы. Письмо якобы было составлено отделом кадров компании, название которой полицейские отказались раскрывать, а мужчина должен был провести важнейшие сервисные работы в отеле на острове Тенерифе.
Хитрого туриста оштрафовали на 500 евро и никуда не пустили.