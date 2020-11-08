В Барселоне появится аэротакси

Испания объявила о планах по запуску сервиса воздушных такси в Барселоне и Сантьяго-де-Компостеле в 2022 году. В стране работают над несколькими проектами по использованию аэротакси для передвижения людей по городским и пригородным районам, а также по использованию дронов для доставки товаров.
Как сообщает портал «Inc.» со ссылкой на The Guardian, аэронавигационный менеджер Испании Enaire заявил, что на 2022 год запланирован запуск летающих такси в Барселоне и Сантьяго-де-Компостеле. «Нам нужно перевести городскую мобильность в третье измерение: воздушное пространство. И мы должны делать это максимально эффективно и рационально», — сказал глава Enaire Анхель Луис Ариас.
Enaire работает над европейскими проектами по использованию летающих такси и других летательных аппаратов для передвижения людей по городским и пригородным районам, а также по использованию дронов для доставки товаров.
Компания участвует в двух финансируемых Европейским союзом проектах, которые относятся к Horizon 2020. Это крупнейшая программа финансирования ЕС для поддержки исследований в Европейском исследовательском пространстве. Один из проектов возглавляет Европейская организация по безопасности аэронавигации, другой — многонациональная технологическая компания Everis.
«Планируется, что оба проекта продемонстрируют авиатакси в Европе в 2022 году, — добавили в Enaire. — Enaire будет управлять полётом первого воздушного такси в Испании, который состоится в Барселоне и Сантьяго-де-Компостеле».
В 2019 году испанская компания Tecnalia представила прототип беспилотного одноместного летающего такси. Аппарат рассчитан на перевозку человека или груза весом до 150 кг, имеет крейсерскую высоту от 100 м до 300 м и может преодолевать расстояния до 15 км за 15 минут.
Как ранее сообщала Noticia.ru, в прошлом году о планах запустить аэротакси объявил аэропорт Кастельона. В сотрудничестве с авиакомпанией Euroairlines планировалось отвести под эти цели два самолета Beechcraft Baron5, которые смогут перевозить до четырех пассажиров.
Через несколько месяцев в Сан-Себастьяне состоялась презентация прототипа автономного аэротакси, которое летает без пилота. Проектом занимается компания Tecnalia. Созданный ею аппарат способен перевозить 150 килограммов. Максимальная дальность полетов - 15 километров. Эту дистанцию воздушное такси преодолевает за 15 минут. Средняя скорость - 90 километров в час. Аппарат летит на высоте 100-300 метров.
В Tecnalia верят, что уже через пять лет такие такси смогут обслуживать пассажиров в Испании.Темы: Туризм Барселона