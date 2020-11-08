Коронавирус повысил спрос на почасовую аренду гостиничных номеров в Испании

В Испании постояльцы отелей всё чаще предпочитают забронировать номер не на сутки, а на несколько часов. Об этом заявил Гильермо Гаспарт — основатель платформы ByHours, которая позволяет арендовать гостиничный номер с почасовой оплатой. По его словам, в сентябре число бронирований выросло на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в октябре рост превысил 70% (14 000 бронирований).
Гаспарт объясняет это тем, что номера в отелях Испании сейчас в основном пустуют. Поэтому гостиницы переориентировались и теперь работают не столько для туристов, сколько для тех, кому нужно поработать, переночевать, провести онлайн-конференцию или просто отдохнуть. Номер можно забронировать на 3, 6 или 12 часов. В качестве типичного клиента предприниматель приводит семью, которая приехала в город, чтобы сделать покупки и нуждается в коротком отдыхе.Темы: Туризм Бизнес