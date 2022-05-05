Турпоток в Испанию вырос в восемь раз

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Испания приняла в марте 4 миллиона иностранных туристов. Это почти в восемь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный институт статистики (INE). За месяц иностранцы потратили в Испании 5,069 млрд евро.
При этом Испания ещё не вернулась к показателям 2019 года, когда страна приняла на 1,6 млн иностранцев больше.
Среди иностранных туристов больше всего британцев (826 399). Далее следуют немцы (608 803) и французы (456 592). Значительнее всего вырос турпоток из Ирландии (на 2593%) и США (на 1976%).
Любимым направлением стали Канарские острова (27,9% турпотока). На втором месте Каталония (17,5%). На третьем — Андалусия (15,1%).