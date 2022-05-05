В Испании открылся первый отель с размещением только по приглашению

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В Риохе открылся пятизвёздочный отель La Casa Cosme Palacio, в который можно заселиться только по приглашению. При этом ночь здесь стоит 5 тысяч евро.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", отель открыла компания Entrecanales Domecq e Hijos, которая занимается производством вина. Здание отеля было построено в 1894 году, а недавно его полностью отреставрировали и превратили в дорогую гостиницу. В отеле всего 13 номеров, он готов принять максимум 26 человек.
«Этот проект призван помочь нашим гостям открыть для себя все богатство, которое Риоха может предложить нам: вина, гастрономию, культуру и природный ландшафт», - говорится в сообщении компании.