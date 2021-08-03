Топ-5 мест в Испании для наблюдения за дельфинами

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За дельфинами лучше наблюдать не в дельфинарии, а в океане. И в Испании есть немало подходящих для этого мест. Эксперты назвали пять лучших.
Здесь большие глубины — от 1000 до 2500 метров. И обитающие тут стаи рыб привлекают дельфинов, которые специально проходят через эти прохладные воды, чтобы подкрепиться. Интереснее всего наблюдать за ними весной и летом.
Здесь можно увидеть не только обычных дельфинов, но и клювых китов, длина которых составляет от 4 до 13 метров.
В районе Галисии обитает несколько видов дельфинов, в том числе грациозные афалины.
Здесь можно встретить до семи различных видов китообразных.
Между провинциями Мурсия и Альмерия расположен участок моря, где дельфины — частые гости.