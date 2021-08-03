Испанию снова накрывает жара

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Как сообщает испанское Государственное метеорологическое агентство (AEMET), во вторник в Испанию вернётся жара. Столбики термометров в некоторых регионах преодолеют отметку в 35 градусов.
Впрочем, на севере страны возможна облачность и небольшие осадки. На остальной части полуострова и на Балеарских островах небо будет малооблачным. Во второй половине дня в Каталонии не исключён дождь.
Что касается ветров, то в целом они будут слабыми, более интенсивными на береговой линии.