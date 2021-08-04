Барселона в 2026 году станет мировой архитектурной столицей

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В 2026 году Барселона получил титул мировой архитектурной столицы, который присуждается ЮНЕСКО и переходит от одного города к другому. На это звание также претендовал Пекин, но победила Барселона с проектом устойчивой городской среды.
Это значит, что через пять лет в каталонской столице состоится Всемирный конгресс Международного союза архитекторов, передаёт телеграм-канал "Испания". За эти пять лет Барселону ждет несколько больших архитектурных событий: завершится строительство храма Святого Семейства и пройдёт биеннале архитектуры и градостроительства.