Между Валенсией и Мадридом запускают бюджетные высокоскоростные поезда

Для взрослых цены на билеты стартуют от 7 евро в один конец. Можно купить на пару евро дороже, что даст возможность выбрать мест, а также сдать билет в случае необходимости. Для детей и подростков до 14 лет стоимость билетов составит 5 евро. В стоимость входит бесплатный Wi-Fi в течение всего пути.

Каждый день будет отправляться по три поезда AVLO в каждую сторону. Время в пути составит около 1 часа 50 минут.