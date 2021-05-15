Старинную железную дорогу в Испании превратили в пешеходный маршрут для туристов

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В испанском регионе Кастилия-и-Леон власти открыли пешеходный маршрут по железной дороге XIX века в природном заповеднике Аррибес-дель-Дуэро.
Как сообщает «ЕвроПульс», железнодорожное полотно тянется на 77 километров. Раньше дорога играла большую роль в торговле Испании и Португалии, но была закрыта и заброшена в 80-е годы XX века.
Теперь же власти региона решили вдохнуть новую жизнь в это место. Для создания пешеходного маршрута Камино-де-Йерро были выбраны 17 километров пути с тоннелями в горах и мостами, которые проходят через каньоны и приводят в природный парк. Чтобы преодолеть весь маршрут, понадобится 6 часов.