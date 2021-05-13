Испанию на выходных накроет летняя жара

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В эти выходные по всей Испании будут наблюдаться высокие температуры. Порой столбики термометров будут подниматься до значений, характерных для середины лета. Это произойдет в основном на южных и восточных территориях полуострова, предупредил Хосе Антонио Мальдонадо, возглавляющий метеорологический проект Meteored.
Повышению температуры будет предшествовать тихая весенняя погода в четверг и пятницу, с дождями в северной половине полуострова и в некоторых районах Канарских островов. А уже в субботу страну накроет жара, которую принесут теплые ветра с запада и антициклон с Азорских островов.
В субботу в Галисии, Кантабрии, Наварре, Ла-Риохе и на северо-западе Кастилии-и-Леона пройдут дожди, а на остальной части полуострова небо будет ясное. Самые высокие температуры будут в Хаэне, Кордове, Гранаде, Мурсии, Валенсии и Севилье. Здесь они могут превысить 30ºC.
В воскресенье Галисия, Астурия, Кантабрия, Страна Басков и Наварра будут единственными регионами, где ожидаются дожди. На юге полуострова будет ясное небо, а температура достигнет 37ºC в Мурсии, 35ºC в Малаге и 34ºC в Валенсии и Севилье.