Над испанскими пляжами запустили дроны для наблюдения за отдыхающими

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В Испании уже по-летнему жарко, антиковидные ограничения частично отменили, и поэтому пляжи начали заполняться отдыхающими. Чтобы контролировать соблюдение ими дистанции полиция внедрила наблюдение с воздуха.
Например, в минувшие выходные полицейские дроны активно патрулировали пляж Сан-Хуан в Аликанте. Сюда пришли отдохнуть не только местные жители, но также приехали испанцы из Мадрида и других отдаленных уголков страны. Если стражи порядка замечали, что в каком-то месте скопилось слишком много людей, они тут же вмешивались. В случаях неконтролируемого наплыва отдыхающих пляж просто будут временно закрывать для новых посетителей, предупредили в полиции.