Среднестатистический иностранный турист тратит в Испании 147 евро в день

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Иностранные туристы стали тратить в Испании заметно больше. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).
В июне иностранцы тратили в Испании 147 евро в день, что на 35% больше, чем в июне 2020 года. Впрочем, в прошлом году туризм в стране был практически парализован. Тем не менее, в Валенсии показатели превзошли даже докризисные значения. Также значительно выросли траты туристов в Мадриде и Каталонии.
В Мадриде иностранцы тратят больше всего — в среднем 243 евро в день. В Каталонии — 173. В Валенсии — 112.