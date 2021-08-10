Испанцев предупредили о жаре до 44 градусов

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Испанское метеорологическое агентство Aemet предупредило о жаре, которая накроет страну в среду и продлится до следующей недели.
Представитель Aemet Рубен дель Кампо рассказал агентству Europa Press, что к среде воздух уже сильно прогреется, и на большей части Испании будет жарко как днём, так и ночью. «Скорее всего, речь идёт о жаркой волне, которая продлится, по крайней мере, до начала следующей недели», - сообщил он.
Уже во вторник в большинстве регионов Испании будет жарко. А в центральной части страны, на юге, в долине Эбро и на Майорке температура воздуха превысит 36 градусов.
А со среды 36 градусов будет уже и на севере. В долинах рек, на Балеарских островах, в центре и на юге обещают 40-градусную жару. С четверга в отдельных районах воздух будет прогреваться до 44 градусов.