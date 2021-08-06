Власти Ибицы наймут детективов для выявления незаконных вечеринок

Как сообщает "Турпром" со ссылкой на издание Diken, детективный сюжет с поисками вечеринок и внедрением в «банды», которые намерены подпольно собираться на «пирушки», словно миновала опасность коронавируса, развернется на курортно-развлекательном острове Ибица. Главная задача сыщиков – отыскать место, где будет проводиться «тусовка», внедрится и затем сообщить в полицию о нарушении ковидных мер безопасности. Для этого испанские власти создадут целый «детективный отряд» - все эти нетривиальные меры ради предотвращения распространения коронавируса на острове. Уточняется, что «шпионы» должны быть иностранцами в возрасте от 30 до 40 лет.

Напомним, что на острове, известном своей развлекательной жизнью, закрыты ночные клубы, расположенные в помещении. Однако мероприятия по-прежнему разрешены на открытом воздухе. Кроме того, предусмотрены ограничения на количество желающих встретиться в ресторанах и барах. Также запрещено собираться большими группами на частных территориях с 01:00 до 06:00 утра. Организаторам незаконных вечеринок грозит штраф до 600 тысяч евро (более 500 млн руб) и арест. Однако туристы устали от постоянных запретов и коронавирусных ограничений, и не готовы отказываться от привычного отдыха при введении властями очередных антиковидных мер.

По официальной информации, в конце июля-начале августа в стране и острове, в частности, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Власти связывают это с вечеринками, которые проводятся вопреки государственным запретам.

Согласно данным издания, чиновник испанского правительства Мариано Хуан заявил, что вечеринки представляют угрозу для здоровья населения, и добавил, что большинство из них проводятся в домах или в некоторых туристических местах при предварительном общении через социальные сети. «На вечеринки ходят как туристы, так и те, кто здесь живет. Организаторы – это люди, которых общественность знает, поэтому местным тяжело сообщить о незаконном собрании в полицию, поэтому мы решили обратиться за помощью извне. Как местное правительство, мы уже две недели разговариваем с компанией, чтобы создать команду, которая будет информировать об этих собраниях полицию. Я думаю, что в ближайшее время эта команда будет сформирована и приступит к работе», - уточнил чиновник.

Сообщается, что социалистическая партия выступила против этого плана. Представитель партии Висент Торрес призвал власти острова ввести «более серьезные предложения, имеющие юридическую основу, а не безответственно предлагать идеи, которые они сами не могут одобрить».